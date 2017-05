Le taux de participation à la mi-journée «

Les chiffres de la participation au second-tour de l'élection présidentielle sont stables par rapport au premier tour le 23 avril dernier.

Très attendus en ce début d'après-midi, les chiffres de la participation au second tour de l'élection présidentielle sont tombés à la mi-journée. Le taux de participation s'élève à 28,23% à midi. Un chiffre en légère baisse par rapport au premier tour où 28.54% des électeurs s'étaient déjà déplacés dans les bureaux de vote. Ce taux de participation est toutefois inférieur aux chiffres du deuxième tour en 2012. À l'époque, alors que Nicolas Sarkozy, président sortant, affrontait François Hollande, ils étaient 30,66% d'électeurs à s'être rendus aux urnes à midi.

Le taux de participation est la grande inconnue de ce scrutin et pourrait faire basculer le vote. Après une campagne électorale particulièrement mouvementée, de nombreux électeurs ont envisagé l'abstention pour ce second tour. Sur les réseaux sociaux, après l'annonce des résultats du premier tour un hashtag avait conquis de nombreux internautes "#SansMoile7mai" et appelait à s'abstenir au second tour. Il faudra attendre la fin de la journée pour avoir les résultats définitifs de la participation.