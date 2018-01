Le Touquet : Les CRS qui surveillent la résidence Macron veulent une guerite «

Des CRS sont devant la villa du couple présidentiel au Touquet 24h sur 24, 7 jours du 7, peu importe les conditions météo. Alors avec l'hiver qui est DE plus en plus rude, les syndicats de police réclament l'installation d'un abri pour améliorer les conditions de travail de ces policiers. Reportage sur place, Damien DEPARNAY et Thomas Desmarchelier.