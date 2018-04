Après une belle année 2017, les professionnels du tourisme craignent un coup d'arrêt avec les grèves en cours à Air France et à la SNCF. Pour le train ce sont surtout les stations balnéaires de l'Atlantique à quelques heures de TGV de Paris qui s'inquiètent le plus. Reportage à la Baule Mickaël Chaillou et Jean Michel Decazes.