Visiter une ville dans le calme d'un véhicule électrique, mais aussi avec les cheveux au vent ? C'est possible maintenant avec les tuk-tuk électriques. Une start up bordelaise propose des promenades guidées dans le célèbre petit tricycle asiatique, avec une innovation de taille : la motorisation est 100% électrique et le confort digne d'un bus à impériale... Reportage à Bordeaux, Antoine Estève.