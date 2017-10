À peine arrivée dans le port de Bordeaux, le Mir attire tous les regards. Ce voilier russe, construit en Pologne, long de 110 mètres est l'un des plus grands trois-mâts du monde. À son bord, 144 cadets en formation pendant plusieurs mois. Il fait escale à Bordeaux jusqu'au 6 novembre et laisse monter à bord des visiteurs aussi impressionnés que curieux.