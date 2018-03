Une scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans, c'est l'annonce que devrait faire aujourd'hui Emmanuel Macron à l'occasion des assises de l'école maternelle. Une mesure qui concernerait entre 20 et 30 000 enfants en France. Car si presque 100 % des 5 ans et plus sont scolarisés, seuls 97 % d'entre eux le sont dès 3 ans, un chiffre en baisse depuis 2000.