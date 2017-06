Législatives : La République en marche largement en tête au premier tour «

Le parti du président Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante aux législatives après le premier tour dimanche, marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes.

L'Assemblée nationale sera en tout état de cause profondément renouvelée à l'issue du second tour dimanche prochain. Outre l'entrée en vigueur de la loi sur le non cumul des mandats, quelque 224 députés sortants ne se représentaient pas, selon le décompte du Palais-Bourbon.

Fort de cette probable solide majorité à l'Assemblée, Emmanuel Macron aura les mains libres pour appliquer son programme. Dans les prochaines semaines, le Parlement devra examiner la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, ainsi que le projet de loi sur la moralisation de la vie publique porté par le garde des Sceaux François Bayrou.

Les nouveaux députés en fonction dès le 19 juin

L'Assemblée devra également examiner le projet de loi habilitant le gouvernement à réformer le droit du travail par ordonnances, le premier grand chantier économique et social du quinquennat.

Les députés nouvellement élus prendront leurs quartiers dès le 19 juin au Palais-Bourbon.

La séance inaugurale de la XVe législature, avec élection du successeur de Claude Bartolone au perchoir, est programmée le 27 juin. La déclaration de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe devrait intervenir autour du 4 juillet.