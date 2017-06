Quel sort pour les ministres candidats ? «

Cinq des six ministres d'Emmanuel Macron candidats dimanche, passibles d'exclusion du gouvernement en cas d'échec, étaient très bien placés dimanche pour gagner au second tour des législatives, à l'exception d'Annick Girardin en ballottage incertain.

Richard Ferrand (Cohésion des Territoires), 34%

Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, ex-député PS rallié depuis la première heure à Emmanuel Macron, est arrivé en tête avec 34% des voix dans la 6e circonscription du Finistère, malgré une enquête du Parquet pour un contrat passé par sa compagne avec les Mutuelles de Bretagne, qu'il dirigeait alors.

Elu en 2012 avec 58% des voix, il devance largement ses concurrents dimanche, dont le régionaliste Christian Troadec. Une victoire obtenue "malgré vos efforts méritoires", a-t-il lancé à la presse.

Bruno Le Maire (Economie), 45%

Le ministre de l'Économie, ex-député LR, ex-candidat à la primaire de la droite, qui avait quitté l'équipe Fillon après le Penelopegate, a réalisé son meilleur score de premier tour avec 45% des voix dans la 1ère circonscription de l'Eure, sous l'étiquette REM.

Il brigue son troisième mandat face à Fabienne Delacour (FN) qui a obtenu 23% des voix. Le locataire de Bercy a été exclu des Républicains après son entrée au gouvernement.

Christophe Castaner (Porte-parole), 44%

Ex-député PS, le secrétaire d'Etat et porte-parole du gouvernement est arrivé en tête avec 44% des voix, très loin devant le candidat de la France insoumise Léo Walter (16,55%,) dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence où il avait été élu en 2012.

Maire de Forcalquier, ancien rapporteur de la loi Macron, il avait très tôt rallié Emmanuel Macron. Il s'attaquait à une circonscription difficile, où à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon et Marine le Pen étaient en tête au 1er tour.

Marielle de Sarnez (Affaires européennes), 40%

La ministre des Affaires européennes et vice-présidente du MoDem, bras droit de François Bayrou, est arrivée largement en tête avec environ 40% dans la 11e circonscription de Paris, a-t-elle annoncé sur BFMTV, face à Francis Szpiner (LR), le sortant Pascal Cherki (PS) et Armelle Malvoisin, membre du Modem et de la République en Marche, mais candidate dissidente face à elle.

Député européenne depuis 1999, Marielle de Sarnez, 66 ans, est comme Richard Ferrand sous le coup d'une enquête, pour soupçons d'emplois fictifs.

Mounir Mahjoubi (Numérique), 37%

Le secrétaire d'État au Numérique, plus jeune membre du gouvernement (33 ans), candidat pour la première fois à une élection, a obtenu environ 37% des voix dans la 16e circonscription de Paris.

Il arrive largement en tête face notamment au premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, éliminé dès le 1er tour. Ce dernier, député de Paris depuis plus de 20 ans, avait été élu avec 70% des voix en 2012.

Annick Girardin (Outre-mer), 41,5% ex-aequo

Sous l'étiquette PRG, la ministre des Outre-mer, et ex-ministre de François Hollande, qui brigue un troisième mandat à Saint-Pierre-et-Miquelon, a obtenu 41,6% des voix, ex-aequo avec Stéphane Lenormand (Archipel Demain) qui a comme elle obtenu 1.209 voix dans cet archipel de 6.000 habitants de l'Atlantique nord.