L'entrée de la cathédrale d'Amiens bientôt payante ? «

Doit-on payer pour visiter une cathédrale ? Le débat a été lancé par Stéphane Bern, chargé de sauvegarder le patrimoine par Emmanuel Macron, dans une interview au Parisien. L'idée est de financer l'entretien du patrimoine français par un droit d'entrée aux cathédrales, comme c'est le cas dans d'autres pays européens comme l'Angleterre ou l'Italie. Une proposition que l'Eglise et les touristes ne semblent pas cautionner. Reportage dans l'une des plus grandes cathédrales de France, à Amiens dans la Somme avec Damien Deparnay et Thomas Desmarchelier.