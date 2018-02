Les Arcs : nouvelle édition du Freeride World Qualifier «

L'hiver bat son plein sur le domaine Les Arcs-Peisey Vallandry. Après les tempêtes de neige, les rafales de vent, voici l'apparition du soleil et de ses belles journées ; Le moment idéal pour accueillir la seule étape française de ski-freeride du circuit international. Belles courbes, sauts et figures assortis d'engagement, de contrôle, de fluidité et de prudence seront pris en compte par les juges qui remettent une note à chaque rider.