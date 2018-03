Les Balkany renvoyés devant le tribunal pour fraude fiscale «

Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été renvoyés devant le tribunal pour fraude fiscale, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. Le couple a été renvoyé le 22 février en correctionnelle, ont indiqué ces sources, confirmant une information d'Europe 1. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré au fisc plusieurs millions d'euros en dissimulant ou en sous-évaluant une partie de son patrimoine notamment plusieurs propriétés en France et à l'étranger. Une autre enquête pour des faits de blanchiment et de corruption est toujours en cours, ce qui pourrait retarder la tenue d'un procès si la justice décidait de joindre les deux procédures.