Les bourreaux de l'handicapé de Bolbec devant le juge «

Entre les mois de novembre et de décembre 2017, un jeune homme de 19 ans a été séquestré dans son appartement à Bolbec par plusieurs adolescents. Brûlures avec une lame de couteau chauffée, mégots de cigarettes et urines au visage, les sévices ont été d'une rare violence. Huit de ses bourreaux, soupçonnés de séquestration et de violences, ont été présentées devant un juge d'instruction jeudi. Les détails avec Régine Delfour et Julie Lebailly.