Les Champs-Elysées s’illuminent pour les fêtes «

A partir du 22 novembre, la plus belle avenue du monde transforme les 400 arbres qui la longent en une pluie d’étoiles filantes.

Pour sa 37e édition, le comité des Champs-Elysées a choisi Lily-Rose Depp, pour inaugurer cette cérémonie 10 ans après sa mère Vanessa Paradis. Deux enfants de l’association Petits Princes réaliseront leur rêve en illuminant toute la capitale et les Champs-Elysées en compagnie de la marraine de cette édition 2017 et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les illuminations sont visibles à partir du 22 novembre sur l’avenue des Champs-Elysées de 17h à 2h et ce jusqu’au 7 janvier 2018 !