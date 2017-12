Les e-consommateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour la livraison en relais colis. Un service qui permet de récupérer ses achats en ligne dans un commerce de proximité. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, les commerçants se disent dépassés par les colis qui arrivent en masse. Certains ne savent plus où donner de la tête...