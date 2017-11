Des soins mal remboursés et une pratique qui n'a pas été revalorisée depuis 30 ans. Les dentistes sont en colère et ils comptent bien faire entendre leur voix dans les négociations qui se déroulent entre les praticiens, le ministère de la santé et l'assurance maladie. Ce lundi, 6 cabinets sur 10 devraient fermer leurs portes.