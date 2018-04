Le secteur de la collecte des déchets en grève. Les salariés du public comme du privé sont appelés à faire grève pour une durée illimitée. Une absence de ramassage des déchets à Paris et une partie de sa banlieue sont à prévoir et cela jusqu'à Marseille. Une grève pour réclamer un service public national des déchets et un statut unique public pour tous les salariés.