Ils ont entre 10 et 17 ans, vivent dehors et se droguent dans ce quartier du nord de paris...depuis un an la ville a tout essayé pour leur venir en aide à coût de subventions et de plan d'action mais rien n'y fait. Anne hidalgo et le maire du XVIIIe arrondissement lancent un cri d'alarme au Premier ministre Edouard Philippe dans un courrier pour aider ces enfants des rues.