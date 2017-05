Les Etats-Unis prêts à se retirer de l'accord de Paris sur le climat «

Selon deux sources directes à la décision, Donald Trump, le 45ème président des Etats-Unis a décidé de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Les détails sur la façon dont le retrait sera fait sont en train d’être discutés par une petite équipe dont l'administrateur de l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement), Scott Pruitt.

Trump avait promis d’"annuler" cet accord lors de sa campagne présidentielle. Cette décision pourrait être la plus importante prise par Trump par rapport à l’héritage climatique de Barack Obama et montre bien que le changement climatique n’est en aucun cas une des priorités des Etats-Unis.

Le gouvernement d’Obama avait promis une réduction de 26 à 28% des émissions de gaz à effet de serre du pays, une promesse que les républicains avaient estimé coûteuse et exigeante pour l'emploi.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017