Les étudiants de Nanterre votent la poursuite du blocage jusqu'au 2 mai «

Des étudiants de Nanterre réunis jeudi en assemblée générale ont reconduit jusqu'au 2 mai le blocage de leur université, l'un des points chauds de la contestation contre la réforme de l'accès à la fac.

Plus d'un millier d'étudiants ont voté pour la poursuite de la grève et 342 ont voté contre, selon le décompte des organisateurs de l'AG. Haut lieu de la contestation étudiante en Mai 68, l'établissement est paralysé depuis lundi en pleine semaine de partiels, et fait partie des quatre universités actuellement totalement bloquées en France.