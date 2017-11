Les Français attachés aux commémorations «

A la veille du 11 novembre, les Français se montrent toujours autant attachés à la commémoration des armistices qui ont marqué la fin des deux Guerres mondiales au 20e siècle. 89% des sondés se disent en faveur de la célébration du 11 novembre, 93% pour le 8 mai. Ils se montrent en revanche plus partagés sur les événements plus récents : seuls 44% des Français se déclarent en faveur de la commémoration des accords d?Evian mettant fin à la guerre d?Algérie, 36% pour Mai 68. A noter, concernant la question des attentats du 13 novembre 2015, une fracture nette selon les âges : 62% des 18-25 ans disent vouloir les commémorer, contre à peine 35% chez les plus de 65 ans.