Les grandes lignes du discours d'Édouard Philippe «

Après l'allocution d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles hier, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale face aux députés de l'Assemblée nationale.

Edouard Philippe a commencé son discours par un hommage à Simone Veil, comme l’avait fait Emmanuel Macron la veille. Il a ensuite détaillé les profils des députés, dont 430 font leur première entrée à l’Assemblée nationale. Pour s’inspirer, il a confié avoir lu tous les discours de politique générale réalisés avant lui. Il a cité en priorité deux anciens Premier ministre, Michel Rocard et Jacques Chaban-Delmas.

Philippe annonce une loi quinquennale de programmation des moyens de la Justice en 2018

"Cette loi permettra à la garde des Sceaux d'engager un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation", a affirmé, lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui a également assuré que le gouvernement tiendrait la promesse de créer 15.000 places supplémentaires de prison.

Philippe: le paquet de cigarettes porté "progressivement à 10 euros"

"Le tabac en France entraîne plus de 80.000 décès (par an, NDLR). C'est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu", a expliqué le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, promettant aussi de "lutter sans merci contre les trafics".

Philippe: lunettes, soins dentaires et aides auditives "sans reste à charge" d'ici 2022

Le premier ministre a annoncé que les Français ne devront plus payer de reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives d’ici la fin du quinquennat. "Notre stratégie de santé devra rompre le cercle vicieux du +renoncement aux soins+", a déclaré le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale devant les députés. "D'ici la fin du quinquennat, tous les Français auront accès à des offres de soins sans aucun reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives".

Philippe: les vaccins infantiles aujourd'hui seulement recommandés "deviendront obligatoires" en 2018

Aujourd'hui seuls trois vaccins infantiles sont obligatoires: diphtérie, tétanos et poliomyélite, et huit autres, dont la coqueluche, l'hépatite B ou la rougeole, sont seulement recommandés. La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait dit le 16 juin réfléchir à une telle obligation, pour lutter contre le faible taux de couverture de certains vaccins et la réapparition de certaines maladies comme la rougeole. L'ensemble des "vaccins pour la petite enfance" aujourd'hui seulement "recommandés" par les autorités de santé deviendraient obligatoires dès l'an prochain.

Philippe: revalorisation de l'allocation adulte handicapé et minimum vieillesse "dès 2018"

Il a annoncé la revalorisation "dès 2018" de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, actuellement à 800 euros, conformément à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. "Nous simplifierons les procédures pour les titulaires de droits sociaux qui souvent, par désespoir ou ignorance, ne les réclament plus", a-t-il également dit lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Philippe promet l'accès au très haut débit "d'ici 2022 partout en France"

Le gouvernement proposera "un pacte pour les collectivités" lors de la première Conférence des territoires mi-juillet. Il s'agit, a dit M. Philippe, de les accompagner notamment dans la transition numérique "en garantissant un accès au très haut débit au plus tard d'ici 2022 partout en France".

Philippe: la réforme de la taxe d'habitation rendra du pouvoir d'achat d'ici 2022

Le gouvernement engagera "la concertation sur la réforme de la taxe d'habitation qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens", a déclaré M. Philippe, repoussant ainsi l'entrée en vigueur de cette mesure phare du candidat Macron.

Philippe réaffirme les "principes républicains" et la "culture" française

Il y voit "une adhésion à des valeurs, à une histoire, à une géographie. Être Français c'est partager des valeurs et partager une culture" et "c'est reconnaître que la laïcité est une exigence absolue". Sur la laïcité, "le gouvernement n'acceptera pas que ce principe fondateur soit attaqué, remis en cause ou instrumentalisé".

Philippe: des mesures sur les réfugiés et l'immigration irrégulière présentées "la semaine prochaine"

Lutter contre l'immigration irrégulière, avec une "exigence de dignité" pour que "la France honore sa tradition d'accueil des réfugiés", a annoncé mardi Édouard Philippe. Ce plan, mis en route il y a une dizaine de jours mais sans date pour sa présentation, visera notamment à "réduire les délais moyens" d'instruction des demandes "de 14 à 6 mois" et à "obtenir l'éloignement effectif" des déboutés du droit d'asile, "qui sont en réalité des migrants économiques", a ajouté le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

Philippe annonce une sortie de l'état d'urgence aura bien lieu à l'automne

"Il y aura d'autres attaques, d'autres drames, d'autres victimes fauchées" mais "nous ne baisserons pas la garde. Nous lutterons contre le terrorisme avec la plus extrême dureté." L'état d'urgence ne saurait toutefois être

"permanent" et sa sortie se fera "au plus tard le 1er novembre prochain".

Edouard Philippe promet un bac réformé pour 2021

"Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine, pour resserrer les épreuves finales autour d'un plus petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu", a-t-il dit dans sa déclaration de politique générale. La concertation aboutira "avant septembre 2018, pour une mise en œuvre complète de cette réforme pour le bac 2021".

Suppression des cotisations salariales et hausse de la CSG dès 2018, confirme Philippe

"La suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage, financée par un transfert sur la CSG, redonnera dès 2018 du pouvoir d'achat à plus de 20 millions d'actifs. Cela représente 250 euros par an au niveau du SMIC", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, déclenchant de vifs applaudissements.

Philippe annonce une augmentation de la prime d'activité

"Nous augmenterons aussi la prime d'activité, car le message aux Français est clair: le travail doit payer", a déclaré le Premier ministre, sans plus de détails sur cette hausse.

Philippe promet de "faire baisser la pression fiscale d'un point de PIB sur 5 ans"

Soit une baisse d'impôts de 20 milliards d'euros au cours du quinquennat. "Les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici 2022", a déclaré le chef du gouvernement, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, estimant que la France ne pouvait "demeurer à la fois la championne de la dépense publique et des impôts".

Philippe: Sécurité sociale "à l'équilibre à l'horizon 2020"

Le gouvernement présentera "dès la rentrée" un budget pour 2018 et une loi de programmation des finances publiques quinquennale, qui devraient permettre à la Sécurité sociale d'atteindre l'équilibre "à l'horizon 2020", a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe. "Nous devrons d'ici là définir de nouvelles règles permettant de proscrire dans la durée le déficit de nos comptes sociaux", a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.