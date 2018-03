Les jeunes, premières victimes de la pauvreté en France «

Les ministres planchent aujourd'hui sur la préparation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants. Parmi les cinq millions de pauvres, un peu plus du tiers sont des enfants et des adolescents, plus de la moitié a moins de trente ans. L'occasion de découvrir l'action de la fondation AJD à Lyon qui vient en aide à ces jeunes souvent en rupture familiale.