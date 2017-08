Les journées citoyennes renouvelées en Ariège «

Au fond de l?Ariège, Suc-et-Sentenac dominé la vallée a plus de 1000 m d?altitude. 60 habitants l?hiver, 550 l?été. Depuis l?année dernière, la mairie de cette petite commune a instauré une journée citoyenne pour des travaux d?intérêts communaux. Ces journées se déroulent en été pour qu??habitants et vacanciers puissent y participer. 2016 et 2017 sont consacrées au débroussaillement de différents chemins pour les ouvrir aux balades, à la randonnée.