Les marins-pêcheurs du Cap Ferret nous font découvrir leur quotidien «

Le salon de l'agriculture, c'est aussi le salon de la pêche. Un univers à part, dont on parle peu en ce moment. Pourtant ce sont des professions qui souffrent beaucoup. Les pêcheurs naviguent entre une réglementation européenne stricte et des réserves de poissons très fluctuantes. Nous avons pu embarquer à bord du « Puma 2 », un petit bateau de pêche du Cap Ferret. Dans des conditions extrêmes, en pleine mer : vent fort et surtout moins 6 degrés sur l?eau. Reportage Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.