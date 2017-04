Les policiers défilent à Paris pour alerter sur leurs conditions de travail «

Depuis 20 ans, les syndicats de Police constatent une dégradation des conditions de travail des forces de l'ordre. Ils veulent interpeller les candidats, hors idéologie, sur un métier de plus en plus mal considéré par la population. Ce mercredi, ils seront près 5 000 à défiler dans Paris. Leurs revendications : une meilleure reconnaissance, des effectifs en plus, des formations pertinentes et des horaires respectueux.