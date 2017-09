Les habitudes alimentaires des Français changent. C'est le résultat d'une étude BVA-Presse Régionale-Foncia. Les assiettes sont de plus en plus équilibrées. Les Français consomment plus de légumes et 87% d'entre eux assurent avoir déjà consommé du bio. Tous les détails avec Siegrid Piérard et Emilien Lacroix.