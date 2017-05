Les réactions à la nomination d'Edouard Philippe «

La nomination par Emmanuel Macron d'Edouard Philippe à Matignon fait réagir l'ensemble de la classe politique. Si pour Alain Juppé, le nouveau locataire de Matignon a "toutes les qualités", le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis estime qu’avec la nomination d’un homme de droite, le Parlement a "besoin de la gauche". Enfin, Jean-Luc Mélenchon réagit à cette nomination estimant que "la droite vient d’être annexée".

Son nom était finalement attendu. Mais la nomination d'Edouard Philippe à Matignon a quand même fait réagir l'ensemble de la classe politique française.

Le premier à réagir à cette annonce a été Alain Juppé, proche du nouveau locataire de Matignon. Pour le maire de Bordeaux, Édouard Philippe a "toutes les qualités". "Édouard Philippe, qui est un ami, est un homme de grand talent. C'est un maire apprécié par la population de sa ville, qu'il a considérablement développée dans la continuité d'Antoine Rufenacht. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire. Il a donc, je crois, toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier", a déclaré M. Juppé.

#EdouardPhilippe a "toutes les qualités", selon #Juppé, qui redit son soutien aux candidats de droite aux législatives #PremierMinistre pic.twitter.com/AueVcf3tKb — CNEWS (@CNEWS) 15 mai 2017

Du côté des Républicains, leur secrétaire général, Bernard Accoyer, a "pris acte" de la nomination d'Edouard Philippe à Matignon, y voyant "une décision individuelle" et non pas "un accord politique". Interrogé sur une éventuelle exclusion de LR du nouveau Premier ministre, M. Accoyer a répondu: "Non, il n'en est pas question. Nous prenons acte de cette décision individuelle."

"Maintenant c'est clair: avec un Premier ministre de droite, le Parlement a besoin de gauche" a réagit le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis sur Twitter.

Le président du groupe PS au Parlement, Olivier Faure, a de son côté estimé dans un communiqué que le quinquennat commençait par "une marche arrière", et prévenu: "les élections législatives trancheront l'orientation et les politiques" qui seront menées. "Avec Edouard Philippe, le président Macron fait le choix d'un premier Ministre conservateur qui n'a jamais jusqu'à aujourd'hui manifesté son ralliement au projet En Marche!", a-t-il souligné.

Jean-Luc Mélenchon a lui aussi pris la parole depuis son quartier général pour réagir à cette nomination. Pour l'ancien candidat à la présidentielle, la nomination d'un Premier ministre LR revenait à dire que "la droite vient d'être annexée" par le président Emmanuel Macron. "Ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron et à son Premier ministre, une cohabitation est nécessaire" a développé le leader de La France insoumise.

Enfin, Marielle de Sarnez, vice présidente du MoDem a estimé que la nomination de ce nouveau Premier ministre était "signal de rassemblement et de recomposition politique". Le mouvement démocrate devrait d'ailleurs avoir plusieurs de ses membres dans le gouvernement d'Edouard Philippe qui devrait être annoncé mardi 16 mai en fin de journée par le nouveau locataire de Matignon.