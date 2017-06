Les Rencontres Musicales d’Evian sont de retour pour une nouvelle édition ! Sous la direction artiste du Quatuor Modigliani, le festival met à l’honneur la musique de chambre. Cette année sera centrée sur la musique romantique allemande, notamment celle de Robert Schumann.

Du récital à l’orchestre de chambre, le festival permet la rencontre inédite de jeunes talents et de maîtres de la musique classique de différents horizons…

Un programme riche et varié qui rassemble 19 concerts sur 9 jours et propose également des masterclass et un festival off.

Un rendez-vous musical unique à découvrir du 1er au 9 Juillet à la Grange au Lac à Evian-les-Bains !