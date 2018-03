Les retraités dans la rue ce jeudi «

Les retraités se mobilisent, ce 15 mars à l'appel de 9 organisations de retraités. Ils protestent contre la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d'achat. Les retraités participeront aussi à la journée de grève et de manifestations pour la défense du service public et de la fonction publique, prévue le 22 mars. La pilule de la hausse de 1,7 point de la CSG au 1er janvier 2018 ne passe toujours pas.