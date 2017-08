A peine plus d?un SDF sur trois est hébergé cet été, selon le baromètre 115 paru cette semaine. Entre le 10 juin et le 10 juillet le nombre d?appels au 115 a augmenté de 9% à Paris par rapport à l?été dernier. Dans le reste de la France, les chiffres sont similaires : +52% en Gironde et +29% dans les Bouches-du -Rhône. Explications avec Nathalie Heraud.