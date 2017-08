Les spécialistes du décorticage de crevettes en compétition «

C?est une compétition très sérieuse ! Chaque année, la ville de Leffrinckoucke près de Dunkerque organise le Championnat du Monde de décorticage de crevettes. Car c?est une ville côtière de pêcheurs ! C?est déjà la 13e année que les candidats s?affrontent pour le titre. L?objectif : décortiquer un max de crevettes en un temps donné. C?est plus technique qu?on ne le croit ! Ce n?est pas encore inscrit aux Jeux Olympiques mais c?est sûr, ca devrait plus tarder ! Reportage à Leffrinckoucke François Wasson et Adrien Portron