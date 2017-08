Quatre syndicats agricoles ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée ce lundi après-midi. À leur sortie, ils saluent le sérieux du chef de l'État et sa "maîtrise" du sujet. Redoutant un "coup de com'", ils restent néanmoins prudents et attendent la fin des états généraux, en novembre, pour voir les résultats.