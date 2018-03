"Les territoires perdus ne sont pas perdus mais occupés" «

Nadia Remadna présidente de la Brigade des mères évoque "les territoires perdus de la République". "Dans les quartiers, il y a des jeunes radicalisés et des parents qui sont en admiration devant eux", déclare-t-elle. "Quand on dit les territoires perdus, j'ai envie de dire 'ils ne sont pas perdus mais occupés par les intégristes' et je ne sais pas comment on va faire pour reprendre le terrain", rajoute-t-elle.