Les vacanciers peuvent enfin regagner les campings «

Dans le Var, après quatre jours de feux intense, la situation s?améliore à Bormes-les-Mimosas. Ces derniers jours, ce sont des milliers d'habitants et de vacanciers qui ont dû être évacués. Certains ont dû dormir sur la plage, dans des tentes ou à même le sable. Enfin une bonne nouvelle pour tous ces déplacés: ils sont autorisés à regagner leur logement. Pour le plus grand plaisir des vacanciers. Reportage sur place de Margot Dulard avec Sami Sfaxi et Stéphanie Rouquié