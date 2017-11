Les victoires des cantines rebelles sont décernées ce mercredi. des victoires pour récompenser les cantines qui s'engagent en faveur du bio, du local, et d'une restauration saine. L'occasion de vous faire découvrir une cantine un peu particulière, c'est le restaurateur du village qui accueille pour le midi les élèves dans son restaurant...ce qui permet d'offrir aux élèves des repas de qualité. Et c'est ainsi depuis 20 ans dans une petite commune en Alsace à côté de Colmar qui au lieu de construire une cantine a confié la tâche de la restauration scolaire au restaurant de la commune. Et les enfants adorent. Reportage de David Brunet à Niedermorschwihr (Haut-Rhin).