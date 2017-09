L'affaire levothyrox prend de plus en plus d'ampleur. Les plaintes pour effets indésirables de la nouvelle formule du médicament se multiplient. Ce jeudi, une cinquantaine de plaintes ont été déposées contre X pour réclamer une enquête judiciaire et pour revenir sur l'ancienne formule. Les explications de Vincent Fahandezh et Sybille Delaittre