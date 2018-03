Lille : des cours de robotique pour les jeunes élèves «

Depuis 2016, la programmation informatique est une matière obligatoire au collège. Pour enseigner et mieux comprendre le codage informatique, une école des robots est née à Lille. Son objectif, permettre aux enfants de programmer et construire leur propre robot et ainsi apprendre la programmation de façon ludique. Reportage à Lille de Gautier Delobette et Valentin Casanova.