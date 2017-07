Lille : la braderie aura bien lieu «

La Braderie de Lille a été annulée l'année dernière suite aux attentats du 14 juillet de Nice. Un choc pour les Lillois tant cet événement est une institution. Depuis un an, la maire de Lille et la préfecture du Nord réfléchissent et mettent en place les conditions d'une braderie 2017 sans risque. Sécurité renforcée et accès contrôlés pour que la fête soit maintenue en toute sécurité.