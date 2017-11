Quelles sont les villes les plus sympas pour faire ses courses de Noel ? C'est à cette question que le quotidien britannique The Guardian a voulu répondre. Et parmi les dix villes sélectionnées figure Lille, aux côté de Copenhague, Lisbonne, Vienne ou Munich. Alors qu'est ce qui fait le charme de la capitale du Nord pendant les fêtes de fin d'année ?