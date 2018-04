Loi asile et immigration : les premiers résistants se font entendrent «

Trop laxiste pour les députés LR, la loi asile et immigration est autant contesté par l'aile gauche de l'assemblée. Premier point de discorde, le projet de loi prévoit de réduire à 6 mois les délais d'instruction de la demande d'asile, pour entamer plus vite, l'intégration des réfugiés, et à l'inverse, faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.