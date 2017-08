Difficile d?obtenir un rendez-vous rapide dans une mairie pour renouveler sa carte d?identité en cette période estivale. En cause, un nouveau processus d'empreintes numériques mis en place en mars dernier et qui encombre les services administratifs des mairies. Reportage à Lens, dans le Pas-de-Calais, de Marie Fortunato et Adrien Porton