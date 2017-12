Loos-en-Gohelle à la pointe de l'innovation énergétique «

A Paris s'ouvre aujourd'hui le One Planet Summit, un sommet international sur le climat. Objectif : lutter contre le réchauffement climatique par le biais de la finance publique et privée, et mettre en avant les initiatives en faveur de l'environnement. Et en matière d'innovation environnementale, une petite ville du Pas-de-Calais fait figure de modèle depuis quelques années. Il s'agit de Loos-en-Gohelle, située dans le bassin minier. La commune est devenue au fil des années un laboratoire d'innovations énergétiques.