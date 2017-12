Louis Aliot, vice-président du FN mis en examen pour "abus de confiance «

Louis Aliot, ancien eurodéputé et l'un des vice-présidents du Front national, a été mis en examen vendredi pour "abus de confiance" dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens du parti d'extrême droite, a appris l'AFP de source judiciaire

M. Aliot, député des Pyrénées-Orientales, a été interrogé pour la première fois par un juge du pôle financier, au sujet de l'emploi, de juillet 2014 à fin février 2015, de son ex-assistant parlementaire Laurent Salles, déjà mis en examen pour "recel d'abus de confiance". La présidente du FN et ex-eurodéputée Marine Le Pen et quatre assistants parlementaires étaient déjà mis en examen dans cette enquête qui vise 17 élus et une quarantaine de collaborateurs.