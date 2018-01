L'usine Bosch de Rodez en difficulté «

En une quinzaine d'années, la Bosch en a perdu près de 600 salariés et n'emploie quasiment plus d'intérimaires. Elle doit aussi faire face à un carnet de commande qui n'est pas suffisamment plein... Le Dieselgate est passé par là. Il ne se passe pratiquement pas un jour, sans qu'une nouvelle information ne vienne ternir l'image du diesel. Au plus grand dam du groupe Bosch qui s'est fait une spécialité des injecteurs, pierre angulaire des motorisations gazole. Le taux de diésélisation est passé de près de 70% en 2012 à moins de 50% aujourd'hui...Inquiète face à de nouvelles et massives suppressions d?emplois qui pourraient se profiler à l'horizon entre 2018 et 2020, l'intersyndicale a fait valoir son droit d?alerte, dès juin dernier. Elle était à Bercy, il y a une semaine.