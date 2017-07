Macron et Netanyahou rendent hommage aux victimes du Vel d'Hiv «

C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. On commémorait aujourd'hui les 75 ans de la rafle du Vélodrome d'hiver. Pour la première fois un premier ministre israélien, Benyamin Netanhayou, a participé aux commémorations aux côtés d'Emmanuel Macron. La rafle du Vel d'hiv fut l'arrestation la plus massive de juifs jamais organisée sur le territoire français. Le 16 juillet 1942, pendant deux jours, près de 13 000 juifs sont interpellés par 7000 membres des autorités française à Paris. Ensuite déportés en Allemagne, cette tragédie fut l'arrestation la plus massive de juifs jamais organisée sur le territoire français.