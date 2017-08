Macron exprime à Erdogan sa "préoccupation" au sujet de Loup Bureau «

Emmanuel Macron a fait part, mardi lors d'un entretien téléphonique, à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de sa "préoccupation" au sujet de la détention en Turquie du journaliste français Loup Bureau, selon un communiqué de l'Elysée.

Emmanuel Macron a "exprimé sa préoccupation sur la situation de Loup Bureau, étudiant en journalisme détenu en Turquie et son souhait que notre compatriote puisse être de retour en France le plus vite possible", indique l'Elysée dans un communiqué.

"Sur ce dernier sujet, les deux dirigeants ont convenu de se reparler la semaine prochaine", précise la présidence.