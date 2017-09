Macron sur les JO 2024 à Paris : "Cette victoire, c'est la France" «

"Cette victoire, c'est la France", a déclaré ce mercredi Emmanuel Macron, après l'attribution des JO 2024 à Paris.

Emmanuel Macron a salué mercredi l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, y voyant "une formidable reconnaissance de la France" et estimant que "cette victoire, c'est la France". "Nous venons d'apprendre la bonne nouvelle", a déclaré M. Macron, qui se trouvait à l'aéroport de Pointe-à-Pitre à la fin d'une visite dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ravagées par l'ouragan Irma. "Je voulais me réjouir avec vous", a-t-il lancé aux Français. "Ces Jeux sont les vôtres, cette victoire c'est la vôtre", a-t-il ajouté.

"Une nouvelle page s'ouvre"

"Une nouvelle page s'ouvre durant les sept années qui viennent", a encore souligné le chef de l'Etat, "c'est tout le pays qui doit être mobilisé, toutes les fédérations sportives". Dans un communiqué de l'Elysée, le chef de l'Etat a également salué "une décision qui honore la France".

Emmanuel Macron y "salue ce succès et la formidable opportunité que les Jeux représentent pour accompagner la transformation de notre pays, accroître son attractivité internationale, dynamiser nos territoires, et renforcer la place du sport partout en France".