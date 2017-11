Macron veut une « mobilisation nationale pour les villes et les quartiers »

Emmanuel Macron a appelé mardi à Tourcoing (Nord) à une "mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers", promettant "un plan de bataille clair". "C'est une mobilisation de toute la nation qui seule peut répondre au défi immense" de la politique de la ville, a affirmé le chef de l'Etat. "Cette mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers, elle doit être celle du gouvernement, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des intellectuels", a-t-il dit, promettant "un plan de bataille clair, avec une mobilisation pleine et entière".