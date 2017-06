Attentat de Magnanville : la France se souvient, un an après «

C'était le 13 juin 2016. Ce jour là, un policier et sa compagne sont assassinés à Magnanville par un homme se revendiquant du groupe Etat islamique (EI). Un an après, comment continuer à exercer ce métier alors que les attaques terroristes vis-à-vis des forces de l'ordre se répètent ? Karima Benamrouche et Sandra Buisson sont allées à la rencontre de fonctionnaires de police.