Malgré la vague de froid, les sportifs sont de sortie «

La vague de froid continue de s'abattre sur la France, et elle risque d'être de plus en plus violente cette semaine, en particulier dans le Nord où le thermomètre pourrait descendre jusqu'à -8 degrés. Pourtant les amateurs de sport continuent de se dépenser car le soleil, lui, est bel et bien au rendez-vous, comme le montre ce reportage tourné à Lille par Damien Deparnay.